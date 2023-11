L’ex amico di Ilary: “Mi ha chiesto 80 mila euro di danni”, poi svela perché non sarebbe andata a Verissimo

Alex Nuccetelli, come sappiamo, è un grande amico di Francesco Totti e di riflesso anche di Ilary Blasi, ma nell’ultimo periodo le cose fra loro si sono un po’ freddate. Secondo quanto dichiarato dall’uomo a Tag24, infatti, la conduttrice gli avrebbe chiesto ben 80 mila euro di danni.

“Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante. Poi che ti devo dire io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”.

Sui motivi che avrebbero spinto Ilary Blasi a querelarlo ha taciuto, ma ha tenuto a sottolineare di non aver mai percepito un centesimo per tutte le ospitate fatte in Rai in qualità di “amico” della coppia.

“La gente ti etichetta in determinati modi quando vai in televisione. Io posso dire che non ho preso 0,01€ dalle mie ospitate. Non li ho mai voluti prendere perché il mio lavoro è altro e sono andato solamente con lo spirito di mettere pace perché non è stato giusto il modo in cui Francesco viene etichettato. Ci tengo anzi a dire questa cosa che non l’ho mai detta: anche Mara Venier a Domenica In mi disse tramite gli autori quanto avrei voluto percepire. Io ho dichiarato zero perché sto parlando di un amico, alla fine mi sono dovuto pagare l’avvocato da solo”.

L’ex amico di Ilary svela perché non sarebbe andata a Verissimo

Sul rapporto con Mediaset che non lo ha mai voluto nelle trasmissioni, Alex Nuccetelli ha precisato: “Credo che anche tante cose che hanno detto su di me mi abbiano precluso delle possibilità”; mentre sul perché Ilary Blasi non sia andata da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua verità si è così sbilanciato:

“Il papà di Pier Silvio è stato un leader pazzesco; il figlio ha uno spirito più conservativo e forse è meglio perché altrimenti avremmo ritrovato uomini in perizoma leopardati correre nei programmi. Tranne Barbara d’Urso che è una numero uno, condivido le scelte di Pier Silvio. Probabilmente non ha voluto l’intervista di Ilary a Verissimo per non creare polemiche”.