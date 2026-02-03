Lewis Hamilton e Kim Kardashian Gossip Londra

Dal Regno Unito arriva una scintillante voce di gossip che sta facendo il giro del mondo. Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e l’influencer e imprenditrice americana Kim Kardashian sarebbero stati avvistati insieme in una fuga romantica.

Secondo il tabloid britannico The Sun, i due avrebbero trascorso un fine settimana d’amore in un hotel di lusso nelle Cotswolds, spendendo circa 140 mila euro. Kim Kardashian sarebbe arrivata con il suo jet privato, mentre Lewis Hamilton avrebbe raggiunto la struttura in elicottero. Una fonte racconta che i due hanno cenato in una sala privata e prenotato un massaggio di coppia nella spa dell’hotel, con i bodyguard di guardia a distanza. Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Entrambi sono single da tempo: Hamilton, dopo una lunga relazione con Nicole Scherzinger, si è recentemente dichiarato single; Kardashian, invece, ha concluso il matrimonio con Kanye West e successive relazioni con Pete Davidson e Odell Beckham Jr.