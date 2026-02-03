13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Gossip

Lewis Hamilton e Kim Kardashian Gossip Londra

Da stranotizie
Lewis Hamilton e Kim Kardashian Gossip Londra

Dal Regno Unito arriva una scintillante voce di gossip che sta facendo il giro del mondo. Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e l’influencer e imprenditrice americana Kim Kardashian sarebbero stati avvistati insieme in una fuga romantica.

Secondo il tabloid britannico The Sun, i due avrebbero trascorso un fine settimana d’amore in un hotel di lusso nelle Cotswolds, spendendo circa 140 mila euro. Kim Kardashian sarebbe arrivata con il suo jet privato, mentre Lewis Hamilton avrebbe raggiunto la struttura in elicottero. Una fonte racconta che i due hanno cenato in una sala privata e prenotato un massaggio di coppia nella spa dell’hotel, con i bodyguard di guardia a distanza. Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Entrambi sono single da tempo: Hamilton, dopo una lunga relazione con Nicole Scherzinger, si è recentemente dichiarato single; Kardashian, invece, ha concluso il matrimonio con Kanye West e successive relazioni con Pete Davidson e Odell Beckham Jr.

Articolo precedente
Telecamere corpo agenti immigrazione Minneapolis
Articolo successivo
Bollettino Neve: Aggiornamento del 3 Febbraio 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.