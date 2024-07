Lewis Hamilton dopo il coming out di Ralf Schumacher: “Ha cambiato idea”

La settimana scorsa Rafl Schumacher ha fatto coming out e adesso ha deciso di parlare anche Lewis Hamilton. Il futuro pilota della Ferrari più volte si è espresso contro l’omofobia e l’ha fatto anche in pista, come quando ha contestato le leggi omofobe dell’Arabia Saudita scendendo in pista con un casco rainbow. All’epoca però Ralf Schumacher non ha sposato le scelte del collega: “I suoi valori sono molto importanti e può rappresentarli su Instagram e altri social network. L’unica domanda è perché deve sempre farlo con la tuta Mercedes e sulle piste di Formula 1. Non si dovrebbe mescolare sport e politica“. Ora Lewis Hamilton si è detto felice che Ralf abbia cambiato idea ed ha anche aggiunto che il suo gesto è un esempio positivo, un messaggio che può servire a chi ancora non ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto.

Meglio tardi che mai.

“Ralf prima pensava che non fosse una buona idea lottare per i diritti. Forse adesso ha cambiato idea. Penso che non si sentisse abbastanza a suo agio da dirlo in passato. Ma penso che dimostri semplicemente che siamo nel momento giusto, finalmente possiamo fare quel passo e non dobbiamo temere. Speriamo che la gente lo dica. Per ora ho sentito solo feedback positivi dalle persone. E penso che sia a causa del periodo in cui viviamo e dei cambiamenti in cui ci troviamo. Tutto è iniziato da me e Seb Vettel che eravamo sulla griglia, proprio qui, a combattere contro ciò che il governo ungherese sta facendo.

Quando ho indossato quel casco in Arabia Saudita, in Qatar, so che Ralf ha detto che non era una buona idea. Ma dopo ha cambiato idea. E anche lui, facendo questo passo, ha inviato un messaggio positivo, liberando gli altri affinché possano fare lo stesso”.