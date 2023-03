Lewis Capaldi, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Lewis Capaldi in concerto a Milano nel 2023: la scaletta delle canzoni dell’artista scozzese rivelazione degli ultimi anni.

Grande attesa in Italia per il ritorno di Lewis Capaldi, uno degli artisti più amati della sua generazione. Ritenuto agli inizi di carriera una sorta di erede di Ed Sheeran, il cantautore scozzese ha saputo crescere e confermarsi negli ultimi anni, diventando un personaggio di spicco nel mondo della musica internazionale, nonostante un problema di salute importante, la sindrome di Tourette. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni sul suo problema di salute e la possibile scaletta dell’evento che non si terrà più l’8 marzo, ma il 31 maggio, per motivi di salute.

La lotta con la sindrome di Tourette

Da diverso tempo Lewis ha confessato di avere un problema di salute, la Tourette, che tra l’altro lo accomuna anche a Billie Eilish, altra artista simbolo della generazione Z. I suoi fan hanno compreso l’entità del suo problema, e non a caso durante i concerti lo hanno sostenuto in più occasioni, cantando al posto suo nei momenti in cui si è dovuto fermare.

Lewis Capaldi

Chi invece non è riuscito a capirlo ancora sono le persone comuni, che spesso lo trattano come fosse una persona con una forte dipendenza dagli stupefacenti. Lo ha confessato il cantautore scozzese durante un’intervista al Jonathan Ross Show: “La gente crede che sia un cocainomane, ma non è vero. Sono diventato il ragazzo immagine della sindrome di Tourette e va bene così, lo accetto volentieri. Pensavo di avere una malattia degenerativa“.

Lewis Capaldi: la scaletta del concerto

Sarà una sola la tappa italiana di Capaldi in questo suo tour nei palazzetti di tutta Europa. Il cantante sarà di scena l’8 marzo, nel giorno della festa delle donne, al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto più importante dell’area milanese.

Di seguito la possibile scaletta del suo concerto in Italia, basandosi su quanto successo nei suoi ultimi appuntamenti dal vivo:

– Intro: Broken by Desire to Be Heavenly Sent

– Forget Me

– Forever

– Lost on You

– Heavenly Kind of State of Mind

– Fade

– Before You Go

– Bruises

– Wish You the Best

– Grace

– Pointless

– Hold Me While You Wait

– Someone You Loved