Lewis Capaldi annuncia un nuovo album e un concerto in Italia nel 2023

Lewis Capaldi riparte dal nuovo album Broken By Desire to Be Heavenly Sent e annuncia un concerto in Italia.

Tempo di grandi ritorni per la musica internazionale. A quattro anni dal grande exploit frutto del disco di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent, Lewis Capaldi è pronto a riprendere il suo posto nel firmamento musicale con un nuovo progetto discografico. Un album a lungo atteso di cui conosciamo già il titolo e il primo singolo estratto, e che sarà accompagnato anche da un nuovo concerto in Italia nel 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo album di Lewis Capaldi

Il countdown può cominciare: il successore del fortunato Divinely Uninspired to a Hellish Extent, intitolato Broken by Desire to Be Heavenly Sent, è in arrivo tra pochi mesi. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 19 maggio.

Non conosciamo ancora la tracklist di questo nuovo lavoro, che è stato però già presentato dal cantautore scozzese con queste parole: “Non volevo creare un nuovo suono o reinventarmi. Le canzoni che volevo scrivere erano brani emozionanti, sull’amore e la perdita“. Non a caso, al di là del tempo trascorso, sembra esserci una grande continuità tra questo nuovo lavoro e il suo primo album, a partire dai collaboratori, che sono gli stessi dell’album di debutto: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson ed Edd Hollowat.

Di seguito il video di Forget Me:

Il concerto di Lewis Capaldi in Italia

Insieme alla notizia del nuovo album, è arrivato anche l’annuncio di un nuovo tour dell’artista scozzese. Un giro di concerti che lo porterà nuovamente a esibirsi anche in Italia, al momento per un’unica data, da segnare con un circoletto rosso sul calendario: l’appuntamento è per il prossimo 8 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Biglietti in vendita in pre-sale dal 26 ottobre, mentre la vendita libera partirà il 28 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Per coloro che pre-ordineranno il nuovo album, i biglietti del tour potranno però essere acquistati in anteprima attraverso un codice ricevuto via email.