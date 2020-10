Per l’Amazon Prime Day Live è stato annunciato un evento gratuito di Lewis Capaldi su Amazon Music e su Twitch: ecco quando e dove vedere il concerto.

Anche quest’anno, l’Amazon Prime Day sarà anche un evento musicale. Il 6 ottobre è stato annunciato il Prime Day Live, un concerto speciale che sarà trasmesso live in streaming gratuito. Il protagonista di quest’anno sarà Lewis Capaldi, lo straordinario giovane cantautore vincitore del BBC Sound 2020 e dell’Amazon Music Ones to Watch 2020. Con lui ci sarà anche la partecipazione straordinaria della talentuosa Celeste e della producer gallese Cate Le Bon. Ecco quando verrà trasmesso questo super evento.

Lewis Capaldi al Prime Day Live: la data ufficiale

L’evento dal vivo di Lewis Capaldi sarà trasmesso in streaming il 9 ottobre a partire dalle 20:00. Il Prime Day Live è stato organizzato da Amazon Music a sostegno del Music Venue Trust e vedrà i tre protagonisti esibirsi in una performance di 30 minuti l’uno. I set saranno trasmessi dal palco di un piccolo locale di musica indipendente in difficoltà economiche scelto dai tre artisti.

Lewis Capaldi al Prime Day

Dove vedere il concerto di Lewis Capaldi per il Prime Day Live

La diretta sarà trasmessa in streaming su twitch.tv/amazonmusicuk, e sull’app di Amazon Music. L’evento è stato promosso per sensibilizzare le persone sulla difficile situazione dei locali di musica dal vivo. Spiega Patrick Clifton, Head of Music di Amazon Music UK: “Il Prime Day Live contribuirà a sensibilizzare le persone sulla difficile situazione che importanti locali, così integrati nella cultura musicale britannica, stanno vivendo, così come a raccogliere fondi per sostenerli. Una grande serata aperta a tutti, durante la quale i più appassionati potranno sentirsi ancora più vicini ai loro artisti preferiti, comodamente dalla loro casa“.

Il Prime Day Live si svolgerà a pochi giorni dal Prime Day, previsto per il 13 e il 14 ottobre. Una due giorni di sconti che quest’anno darà supporto anche alle piccole e medie imprese, con 85 milioni di euro di investimento in promozioni speciali dedicate proprio a queste realtà.