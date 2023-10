Levi’s Tessuto Boxer a Pantaloncino (Pacco da 2) Uomo

Levi’s introduce un elemento audace ed elegante per completare il tuo outfit con questi boxer. La realizzazione in cotone notevole fornisce una sensazione piacevole sul corpo in qualsiasi attività. Tra le caratteristiche principali del prodotto vi sono cuciture sull’esterno della gamba e una fascia in vita elastica con il marchio Levi’s. Puoi essere audace con questi boxer Levi’s da uomo.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 settembre 2023Produttore ‏ : ‎ LEVISASIN ‏ : ‎ B0CJ3F8C1QNumero modello articolo ‏ : ‎ 701203922Categoria ‏ : ‎ Uomo

Cuciture sull’esterno della gamba

100% Cotone

Chiusura: Pull On

Lavabile in lavatrice

Boxer in tessuto

Fascia in vita elastica con il marchio Levi’s

Il punto di partenza ottimo per qualsiasi stile

Comfort facile e quotidiano

23,99 €