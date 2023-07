Levi’s SS Original Housemark Tee T-Shirt Uomo

Alcune cose sono ottime così come sono. Questa T-shirt classica ne è un esempio. Ecco perché l’abbiamo mantenuta semplice, con jersey di cotone al 100%, e un logo discreto.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni del collo ‏ : ‎ 36,29 x 27,7 x 3,2 cm; 170 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 giugno 2018Produttore ‏ : ‎ Levi’sASIN ‏ : ‎ B07DFNKSQRNumero modello articolo ‏ : ‎ 56605-0000Categoria ‏ : ‎ Uomo

Inconfondibile logo Levi’s sul petto

100% Cotone

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Collo a U

Manica corta

T-Shirt

Collaboriamo con la Better Cotton Initiative per una coltivazione del cotone più sostenibile a livello globale

21,00€