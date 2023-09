Levi’s Sportswear Logo Graphic Maglietta Uomo

Chiudi gli occhi. Pensa a un paio di jeans. Ora aprili. Hai pensato ai 501, vero. Con la classica gamba diritta e uno stile adatto, sono letteralmente il modello per ogni paio di jeans al mondo, impressi col fuoco nell’immaginario collettivo da quando Levi Strauss (in persona) li ha inventati nel 1873. A oggi non sono mai passati di moda. E non lo faranno mai.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 25,8 x 14,6 x 5,2 cm; 40 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 luglio 2018Produttore ‏ : ‎ Levi’sASIN ‏ : ‎ B07CXR85GZNumero modello articolo ‏ : ‎ 39636Categoria ‏ : ‎ Uomo

Taglio regolare

100% Cotone

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Collo a U

Manica corta

T-Shirt

Struttura robusta

24,99€