Levi’s Clssc Sock Calzini (Pacco da 3) Unisex-Adulto

I calzini dal taglio regolare Levi’s con logo a pipistrello, da uomo e da donna, confezione da 3, sono un modello progettato all’insegna dello stile e della raffinatezza. Il logo a pipistrello si ispira ai jeans di Levi’s. Questi calzini dal taglio regolare sono realizzati in morbido cotone piacevole al tatto. Il tallone e la punta rinforzati assicurano una durata superiore.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 31,2 x 11 x 5 cm; 10 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2023Produttore ‏ : ‎ Levi’sASIN ‏ : ‎ B07VTG6XGYNumero modello articolo ‏ : ‎ 903052001Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Tallone e punta rinforzati per una maggiore durata

75% Cotone, 23% Poliammide, 2% Elastan

Chiusura: Regolabile.

Lavabile in lavatrice

Calze

Dettaglio logo a pipistrello Levi’s

La perfetta confezione da 3 calzini essenziali

Uno stile senza tempo per un piacere che dura tutto l’anno

9,99€