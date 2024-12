L’Everton ai Friedkin, è ufficiale: “Onoreremo la storia del club”

Ora è ufficiale: l’Everton è passato ai Friedkin, i proprietari americani della Roma, che hanno acquisito anche la società inglese, rendendola parte del loro gruppo insieme al Cannes, per un totale di tre club. La transazione è stata conclusa in seguito a un accordo tra Blue Heaven Holdings (Bhh) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di Bhh nel club.

Sul sito ufficiale dell’Everton, è stata pubblicata una lettera di saluto ai tifosi firmata da Dan Friedkin. In essa, Friedkin esprime la sua gratitudine per il supporto dei tifosi e presenta il nuovo presidente esecutivo dell’Everton, Marc Watts. Friedkin afferma di essere immensamente orgoglioso di accogliere uno dei club più storici d’Inghilterra nella sua famiglia globale, il Friedkin Group. Sottolinea che l’Everton rappresenta un’eredità orgogliosa e che sono onorati di diventare i custodi di questa grande istituzione.

Il Friedkin Group è descritto come una famiglia diversificata di aziende con un’impronta globale che abbraccia diversi settori, tra cui sport, automotive, intrattenimento, ospitalità e avventura. Friedkin si impegna a offrire esperienze straordinarie che accendano le passioni delle persone nei suoi vari settori. È entusiasta di portare questa etica all’Everton e alla regione di Liverpool.

Sebbene il gruppo sia nuovo all’interno del club, Friedkin riconosce l’importanza fondamentale che l’Everton ha nella cultura locale, nella storia e nella vita degli Evertoniani, sia nella città che nel mondo. Si dichiara profondamente impegnato a onorare questa eredità contribuendo positivamente alla comunità, all’economia e alle persone di Liverpool.

L’acquisizione sottolinea un nuovo capitolo nella storia dell’Everton, con l’arrivo di nuovi proprietari e una visione orientata al futuro. I Friedkin intendono continuare a supportare il club e la sua base di tifosi, evidenziando l’importanza delle relazioni con la comunità locale e delle tradizioni storiche che caratterizzano l’Everton.