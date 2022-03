Italian Jazz 4 Peace: l’italia del jazz si muove con un concerto di bneneficenza per aiutare la popolazione ucraina.

Anche il mondo della musica in Italia si muove. Come già sta accadendo in Inghilterra e negli Stati Uniti, anche nel nostro Paese iniziano a moltiplicarsi i concerti benefici per poter portare aiuto e sostegno alla popolazione ucraina e a tutti gli innocenti travolti dalla guerra tra Russia e Ucraina esplosa sul finire di febbraio.

Tra gli appuntamenti già ufficializzati c’è anche un concerto benefico dei più importanti musicisti jazz italiani, intitolato Italian Jazz 4 Peace. Si tratta di un evento di musica online e dal vivo con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal conflitto. Ecco tutti i dettagli.

Italian Jazz 4 Peace: i dettagli dell’evento

L’appuntamento è per domencia 13 marzo, sia online che dal vivo. Dalle 9 alle 21 sarà possibile partecipare attraverso la pagina Facebook ufficiale di MIDJ, l’Associazione Musicisti Italiani di Jazz.

Sassofono

Dalle 18 alle 23 saranno invece diversi gli appuntamenti dal vivo in tutte le regioni italiane. I musicisti jazz contribuiranno così con una serie di eventi in tutto il Paese dal vivo. L’unico obiettivo sarà raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il messaggio: bisogna agire concretamente per dare un supporto umanitario alle popolazioni travolte dal conflitto, e bisogna farlo attraverso la musica, uno strumento straordinario per unire i popoli e le culture.

Come partecipare a Italian Jazz 4 Peace

All’evento online potranno partecipare tutti i musicisti jazz italiani. Basterà inviare un video agli organizzatori tramite WeTransfer o Google Drive di musica originale e inedita (della durata massima di 5 minuti) entro le 23 dell’11 marzo all’indirizzo italianjazz4peace@gmail.com. Tutte le clip verranno trasmesse in rotazoine dalle 9 alle 21 sulla pagina Facebook dell’associazione.

L’evento è stato ideato e messo in piedi da Midj in collaborazione con l’Unhcr Italia, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, impegnata in prima linea in questo momento per dare sostegno alla popolazione ucraina.