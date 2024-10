LEVANTE: Un Diario Artigianale di Poesie, Disegni e Riflessioni

“Opera quotidiana” è il titolo del nuovo libro di Levante, un’indagine artistica sul mondo di una delle cantautrici più iconiche e versatili della musica italiana. Dopo aver pubblicato cinque album e tre romanzi, questo lavoro, edito da Rizzoli e in uscita il 19 novembre, rappresenta un esperimento inedito: un diario appassionato, realizzato attraverso poesie, disegni e pensieri, che racconta il battito del cuore di ogni giornata e i momenti significativi che ne scandiscono il tempo. Dall’alba alla notte, le pagine di questo libro si configurano come una gioia per gli occhi e una musica per il cuore, fondendo letteratura e arti visive.

Levante ha dedicato oltre due anni a ritagliare titoli di giornali, mescolandoli e assemblandoli in un modo che li fa danzare come versi poetici. In questo processo creativo, la cronaca brutale delle guerre, delle epidemie e delle catastrofi quotidiane si trasforma, quasi per gioco, in poesia e sorriso. Accanto alle poesie, il libro è arricchito da dipinti, collage e pensieri, frutti di una creatività che scaturisce da un approccio artigianale e cerca di allontanarsi dal frenetico richiamo del digitale e degli schermi.

Il risultato è un invito alla meraviglia, un’opera che attraverso l’arte e il gesto libero offre un rimedio al rumore di fondo della quotidianità. Levante comincia così a esplorare la dimensione del quotidiano in un modo unico, mostrando come la vita di ogni giorno possa essere vista attraverso una lente artistica che ne esalta la bellezza e la profondità. Con “Opera quotidiana”, l’autrice ci invita a riflettere sulle piccole cose e a trovare poesia anche nei momenti più banali. L’interazione tra parole e immagini serve a creare una connessione emotiva con il lettore, offrendo uno spazio di riflessione e introspezione. La pubblicazione di questo libro si preannuncia come un evento significativo nel panorama culturale italiano, incoraggiando il pubblico a riscoprire il potere dell’arte nel trasformare la percezione della realtà.