Levante lancia “MAIMAI”: il nuovo singolo in arrivo!

Levante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “MAIMAI”, prevista per il 6 giugno. Il brano, caratterizzato da una scrittura ironica e ritmi coinvolgenti, esplora il momento in cui una relazione giunge al termine, presentando una metafora culinaria: “è la ricetta giusta per servire un dolce amaro”.

In un messaggio di gratitudine condiviso con i fan, Levante ha espresso una nuova consapevolezza sul proprio percorso di vita e sull’importanza dell’amore, sottolineando che, anche con i cambiamenti, ogni giorno porta nuove opportunità. “La festa non è finita finché non è stata servita l’ultima fetta di torta”, ha detto, invitando tutti a celebrare la vita.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, pubblicato il giorno del suo 38esimo compleanno. Levante ha rinnovato l’impegno nei confronti dei suoi fan, promettendo parole e musica rappresentative delle sue emozioni e delle esperienze vissute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it