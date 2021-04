Il mondo della musica si sta ribellando alle dichiarazioni di Simone Pillon sul DDL Zan. Dopo Elodie, Fedez, Mahmood e Michele Bravi, anche Levante ha supportato la legge contro l’omofobia ed ha rivolto un pensiero al senatore della Lega. La cantante ha consigliato al politico (non esattamente gay friendly) di iniziare un percorso di terapia.

Fin troppo carina ed educata.

“Si rischia di sfociare in una sorta di ideologica “caccia alle streghe”, prevede condanne impressionanti per chi viene giudicato colpevole. Non solo 6 anni di galera, non solo risarcimenti astronomici, non solo lavori gratuiti per le associazioni LGBTQEtcEtc..Ai condannati per omofobia – scrive Pillon – sarà tolta la patente, sarà revocato il passaporto e ogni altro documento valido per l’espatrio, sarà tolta la licenza di caccia e dopo la galera dovranno osservare il coprifuoco rientrando a casa al tramonto”.