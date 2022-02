A settembre aveva aperto il suo cuore e scritto una lettera bellissima per annunciare al mondo di essere incinta. Poi a gennaio ne ha scritta un’altra, mentre era al nono mese di gravidanza. Oggi, che la piccola Alma Futura è finalmente venuta al mondo, Levante ne ha scritta ancora una, dolcissima, dedicata alla sua bambina appena nata. Una gioia immensa per la cantante siciliana.

Credit: levanteofficial – Instagram

Il 2021 di Levante non era iniziato affatto nella maniera migliore del mondo, soprattutto per una cantante. Problemi alle corde vocali e alla gola avevano minato il suo tour, ma per fortuna poi tutto si è risolto e l’Italia ha potuto apprezzare la voce e la vitalità di una delle interpreti più amate.

Ma a giugno una piccola luce si è accesa. Levante è rimasta incinta ed ha trascorso l’estate con una felicità addosso che mai aveva provato in vita sua.

La lettera scritta a settembre, a corredo di alcune splendide foto pubblicate su Instagram, rende benissimo l’idea di come sis stata accolta la notizia da lei e dal suo compagno Pietro Palumbo. “Quando verrai alla luce io ti darò il mondo“, aveva scritto Levante.

Un mese fa, invece, sempre sui social, la cantante ha parlato della sua maternità come un grande regalo. Un dono assolutamente inaspettato. Lei non sentiva la necessità di avere un bimbo, ma fin dal momento in cui ha scoperto di essere incinta, la sua visione del futuro non è cambiata di molto. Ha solo iniziato a pensare che quel futuro, con la creatura in arrivo, si sarebbe soltanto arricchito.

Levante è diventata mamma

Lo scorso 13 febbraio, dopo 9 mesi di attesa, la bimba è finalmente venuta al mondo. Come suo solito Levante ha scelto i social per l’annuncio e per esternare il milione di emozioni vissute in questi giorni.

La lettera scritta per la piccola Alma Futura, è un concentrato di amore assoluto e non mancano i ringraziamenti a chi le è stato vicino in questo periodo.

