L’Europa si prepara a rispondere ai dazi di Trump

“La nostra priorità è trovare una soluzione negoziale”, afferma il portavoce della Commissione europea, aggiungendo che potrebbero essere imposti dazi di risposta di massima incidenza per gli Stati Uniti se necessario. La Vicepresidente Ribera sottolinea che le tariffe sulle merci danneggiano sia i consumatori che le industrie. Gli Stati Uniti attualmente importano oltre 7 milioni di veicoli all’anno, per lo più prodotti in Messico, Corea del Sud, Giappone, Canada e Germania. Le fabbriche americane non saranno immuni da queste misure, dato che il 60% delle parti delle auto assemblate negli Stati Uniti proviene dall’estero, e i dazi inizieranno a colpire la componentistica entro maggio. L’Italia, in particolare, esporta 1,2 miliardi di componenti verso gli Stati Uniti. I mercati reagiscono, con i titoli del settore automobilistico sotto pressione: Stellantis scende del 4%, Porsche del quasi 3%, e Mercedes del 2%. Ferrari si prepara a un aumento dei prezzi del 10% sui modelli venduti negli Stati Uniti. In cerca di alternative, Bruxelles si rivolge alla Cina. “È nel nostro interesse reciproco affrontare problemi e divergenze”, scrive il Commissario europeo Sefcovic durante una missione a Pechino, evidenziando che le questioni riguardano le industrie e l’economia globale.