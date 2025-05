L’Europa e la Russia Post-Putin: Le Parole del Cancelliere Austriaco Stocker a Euronews

L’Europa deve prepararsi a una Russia post-Putin, afferma il Cancelliere austriaco Stocker in un’intervista a Euronews. Durante il Congresso del Ppe a Valencia, Stocker discute le relazioni tra UE e Russia, sottolineando le sfide legate all’approvvigionamento energetico, alla migrazione e al populismo. Il Cancelliere di centro-destra enfatizza l’importanza di strategie europee unite per affrontare queste problematiche nel futuro prossimo. Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso l’abbonamento a Euronews, che offre contenuti in streaming in dodici lingue.