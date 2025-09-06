26.2 C
L’Europa e la forza dell’economia tra sfide e opportunità

Sergio Mattarella, nel suo videomessaggio per il forum di Cernobbio, sottolinea l’importanza cruciale delle istituzioni europee nel rafforzare l’economia e il lavoro. Egli evidenzia la necessità di governi che non cedano a sfide e regressioni che possono essere superate. L’Europa, con i suoi valori civili, rappresenta un’eredità fondamentale da trasmettere alle future generazioni.

L’impegno per la difesa della civiltà europea è strettamente legato allo sviluppo della società e dell’economia. Questo richiede audacia e una spinta verso una maggiore unità. Mattarella invita tutti a contribuire a questa causa, riconoscendo il ruolo cruciale che ogni partecipante al forum può svolgere in questo sforzo collettivo.

