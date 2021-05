Trasporti, energia, sanità, economia dello spazio o finanza, dipendono sempre di più dalla tecnologia. La pandemia ha impresso una accelerazione al processo di digitalizzazione della nostra società facendo emergere ancora più chiaramente tutti i rischi legati alla cybersicurezza. Diventa così fondamentale investire nel settore e rafforzare le difese italiane ed europee. Per trattare di questi temi, venerdì 14 maggio a partire dalle 10 di mattina, Repubblica trasmette in diretta l’evento organizzato da Parlamento e Commissione europea intitolato La nuova strategia europea per rafforzare la sicurezza informatica.

Gli attacchi e la criminalità informatica stanno aumentando in tutta Europa sia in termini di quantità sia di sofisticazione. Una tendenza destinata a crescere in futuro, se si pensa che già nel 2025 avremo oltre 25 miliardi di apparecchi connessi. Nel 2019 il numero degli attacchi riportati è triplicato arrivando a quota 700 milioni. Il costo annuale del cybercrime nel 2020 è stato stimato in 5500 miliardi, il doppio rispetto al 2015. Se vogliamo portare avanti con successo una transizione digitale, con la piena fiducia di cittadini e operatori economici, rafforzando le istituzioni digitali governative o promuovendo una maggiore digitalizzazione della giustizia, è indispensabile puntare su alti livelli di cybersicurezza. Per questo, l’Ue, sulla base dell’Eu Cybersecurity Act, punta a raggiungere un elevato livello di sicurezza in tutti i Paesi europei attraverso innovazione, cooperazione e sostegno agli attori pubblici e privati.

I lavori di venerdì si apriranno con l’intervento di Maurizio Molinari, direttore di La Repubblica, seguiranno quelli di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, di Giorgio Mulè, sottosegretario al Ministero della difesa, Roberto Viola direttore generale Dg connect della Commissione europea, Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa).

Alle 11 poi la tavola rotonda con ospiti di primo piano: Fabio Massimo Castaldo, vice presidente del Parlamento europeo; Antonio Tajani, parlamentare europeo e presidente Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (Afco) e della Conferenza dei presidenti; Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo; il generale Claudio Graziano, presidente Comitato militare dell’Unione europea; la parlamentare europea Patrizia Toia, vice presidente della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre); Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa); Giorgio Saccoccia, presidente Agenzia spaziale italiana (Asi); Carlo Fidanza, parlamentare europeo a capo delegazione Fratelli d’Italia; Gennaro Vecchione, direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis); Isabella Tovaglieri, parlamentare europeo, Commissione Itre; Roberto Mignemi, amministratore delegato di Cybertech e Nicola Danti, parlamentare europeo e membro anche lui della commissione Itre. Modera Jaime D’alessandro, giornalista di La Repubblica.

I temi dei quali discutere sono tanti. Lo scorso dicembre la Commissione Ue ha presentato la nuova strategia per la cybersicurezza come componente della transizione digitale, del piano per la ripresa europea e della strategia per la sicurezza. E contestualmente sono state presentate anche le proposte di direttiva sulla resilienza informatica e fisica delle entità e delle reti critiche. Le nuove iniziative comprendono fra l’altro un cyberscudo europeo composto da centri operativi di sicurezza; un’unità congiunta per il cyberspazio che riunisca tutte le comunità operanti nel settore; soluzioni europee per rafforzare la sicurezza del Web a livello mondiale; un regolamento per garantire un’Internet delle cose (Iot) sicuro; un pacchetto di strumenti per la diplomazia informatica; una cooperazione rafforzata nell’ambito della cyberdifesa; un programma d’azione Onu in materia di sicurezza internazionale nel cyberspazio; dialoghi informatici con i Paesi terzi e con la Nato; un’agenda Ue per lo sviluppo delle capacità informatiche esterne.

Il piano per la ripartenza europea, con i 1840 miliardi di Next Generation Eu e del nuovo bilancio pluriennale, punta ad avere un’autonomia europea in un settore particolarmente strategico. Di qui le iniziative del Parlamento Eu che ha approvato programmi specifici, come Digital Europe, che stanzia 1.7 miliardi di euro per questo settore con un centro di competenza a Bucarest. Anche il Fondo Europeo per la Difesa, dotato di 8 miliardi di euro, può essere utilizzato per realizzare infrastrutture fisiche per la cybersicurezza e sostenere sviluppo tecnologico e innovazione. Di tutto questo si tratterà il 14 maggio. Appuntamento alle 10 di mattina