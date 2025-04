L’euro digitale: funzionamento e implicazioni nella risposta dell’UE ai dazi di Trump

Il contesto economico globale attuale è caratterizzato da crescenti tensioni economiche, spingendo l’Unione Europea a potenziare l’euro digitale, una forma di moneta elettronica emessa dalla BCE. L’obiettivo è rafforzare la sovranità monetaria dell’Eurozona e ridurre la dipendenza dai pagamenti legati al dollaro. L’euro digitale avrà lo stesso valore dell’euro contante, sarà privo di volatilità e facilmente utilizzabile anche offline tramite tecnologia NFC. Non si tratta di una criptovaluta o di uno strumento di sorveglianza, ma di un passo importante verso una valuta europea sviluppata su un’infrastruttura interna e sostenibile.

Il progetto, avviato nel 2023 e poi rallentato, ha ripreso slancio a causa delle recenti dinamiche geopolitiche. La dipendenza dagli operatori statunitensi nella gestione dei pagamenti sta creando vulnerabilità per l’Europa, con il 66% delle transazioni digitali che attualmente passa per circuiti legati al dollaro. L’euro digitale mira a garantire autonomia e sicurezza nei pagamenti, contrastando le commissioni elevate imposte dai circuiti internazionali. In aggiunta, è pensato per essere energeticamente efficiente e rispetterà regole simili a quelle del contante.

Attualmente, il progetto è in fase legislativa, con il Consiglio europeo e il Parlamento al lavoro per stabilire un quadro normativo. Dopo l’analisi avviata nel 2021, il 18 ottobre 2023 la BCE ha avviato la “fase di preparazione”, durata due anni, necessaria per definire il funzionamento e per testare il sistema. Solo alla fine di questa fase si deciderà se procedere con l’emissione effettiva dell’euro digitale.