Leucemia mieloide cronica: l’ematologa Abruzzese afferma che la sopravvivenza è ora paragonabile a quella della popolazione generale

La leucemia mieloide cronica ha beneficiato di terapie mirate, trasformando una malattia letale in una condizione cronica ben gestibile. Elisabetta Abruzzese, dirigente medico di Ematologia all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ha sottolineato i progressi significativi: dalla mortalità del 50% a cinque anni, in passato trattata solo con trapianti di midollo nei giovani, ora esistono diversi farmaci che garantiscono una sopravvivenza paragonabile a quella della popolazione non leucemica. Questi sviluppi sono stati discussi durante il press talk di Novartis “Qualità di vita e Leucemia Mieloide Cronica” a Milano.