Un farmaco target di nuova generazione

C’è una nuova terapia mirata per il tipo di leucemia più comune, quella linfatica cronica (LLC), che in Italia colpisce oltre 3 mila persone l’anno. La Commissione europea ha infatti approvato acalabrutinib, un farmaco target di nuova generazione, per il trattamento dei pazienti adulti, sia in prima linea sia dopo ricaduta, o per chi non risponde ai trattamenti attualmente in uso.

Nelle persone con leucemia linfatica cronica, le cellule staminali del midollo osseo diventano linfociti anomali e non sono efficaci nel contrastare le infezioni. La crescita numerica di queste cellule anormali, inoltre, riduce la formazione di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine sani, con conseguente possibile anemia, infezione e sanguinamento. Il nuovo farmaco è un inibitore selettivo e di nuova generazione di una proteina chiamata ‘tirosin chinasi di Bruton (BTK)” che svolge un ruolo importante nella leucemia linfatica cronica, perché il segnale promosso da BTK determina l’attivazione di percorsi che sostengono la malattia. Legandosi ad essa, acalabrutinib ne blocca l’attività.



Gli studi e i risultati

L’approvazione da parte della Commissione europea di acalabrutinib si basa sui risultati positivi di due studi clinici di Fase III, Elevate-Tn e Ascend. “Uno dei maggiori ostacoli al trattamento dei pazienti, che in genere ricevono la diagnosi dopo i 70 anni e spesso presentano una o più comorbidità, è trovare terapie efficaci e tollerate per la gestione della malattia nel lungo periodo”, spiega Paolo Ghia, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, e coordinatore per l’Italia dei due studi: “Alla luce dei risultati di efficacia e tollerabilità, l’approvazione europea di acalabrutinib rappresenta un grande passo avanti per il trattamento dei pazienti affetti da questa patologia. Auspichiamo quindi che anche i pazienti italiani ne possano beneficiare presto”.

Nello studio ELEVATE-TN, acalabrutinib ha ridotto il rischio di progressione della malattia o morte del 90% in combinazione con obinutuzumab e dell’80% in monoterapia, rispetto alla chemio-immunoterapia standard (con clorambucile più obinutuzumab) in pazienti mai trattati in precedenza. Nello studio ASCEND, l’88% dei pazienti con LLC recidivante o refrattaria in trattamento con il nuovo farmaco risultava vivo e libero dalla progressione della malattia dopo 12 mesi rispetto al 68% dei pazienti in trattamento con altre terapie standard (rituximab combinato con idelalisib o bendamustina). Questi risultati sono stati pubblicati rispettivamente su The Lancet e sul Journal of Clinical Oncology. Acalabrutinib è in fase di studio anche per altri tumori del sangue, in particolare le neoplasie ematologiche a cellule B tra cui la LLC, il MCL, il linfoma diffuso a grandi cellule B, la macroglobulinemia di Waldenstrom, il linfoma follicolare e il mieloma multiplo ed altre neoplasie ematologiche.