Dopo trent’anni di deserto, in cui era disponibile la sola chemioterapia, negli ultimi cinque anni è arrivata una pioggia di terapie innovative che stanno cambiando radicalmente le possibilità di cura delle leucemie e di altri tumori del sangue. È un messaggio molto positivo quello che arriva da Leukemia 2021 , la 10° Conferenza nazionale sulle leucemie promossa dall’ Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), che ha l’obiettivo di tracciare lo stato dell’arte sugli avanzamenti e sulle nuove frontiere della ricerca in ematologia. Le novità principali riguardano le leucemie mieloidi acute, dove si sta assistendo a una sorta di cambio di paradigma: farmaci sempre più personalizzati vengono combinati con una cura “buona per tutti”. Un concetto che sembrava abbandonato e che ricorda quello della vecchia chemioterapia, con la grande differenza che ora i farmaci sono tutti “intelligenti”, di precisione, e mirano alle sole cellule malate.

“È un momento di grande innovazione”, dice Giovanni Martinelli, Direttore scientifico dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori: “In questi anni hanno ottenuto la registrazione almeno 6 nuove medicine molto efficaci, con tassi di risposta elevati, tutte fortemente mirate su bersagli e meccanismi molecolari o mutazioni, ed altre stanno arrivando”. La premessa è che le leucemie possono essere molto diverse da individuo a individuo, più ancora di quanto non accada in altre neoplasie e questo ha fortemente spinto verso una nuova generazione di farmaci target. Allo stesso tempo, però, negli ultimi tre anni c’è stata una sorta di inversione di tendenza: la combinazione di due farmaci che agiscono togliendo energia alla cellula tumorale e che funziona in molti tipi di leucemia mieloide ha rimpiazzato la chemioterapia negli anziani e negli adulti con recidive. “E i risultati sono talmente positivi che si sta pensando di utilizzare questo schema in pazienti progressivamente sempre più giovani”, spiega Martinelli: “Siamo quindi tornati a fare quello che pensavo avessimo ormai abbandonato, è il nuovo ‘one fits all’. Il protocollo è stato pubblicato pochi mesi fa sul New England Journal of Medicine”.

La combinazione che spegne la ‘centrale energetica’ delle cellule malate

I due farmaci sono venetoclax e azacitidina: il primo si lega a una proteina specifica chiamata (Bcl-2), il secondo è un agente ipometilante. Insieme sono in grado di dare remissioni durature nella maggior parte dei pazienti. “Stiamo conducendo uno studio real life insieme ad altri centri e i primi dati sono davvero incoraggianti”, prosegue l’ematologo: “Oltre la metà dei pazienti ha una remissione completa. Parliamo di persone con più di 85 anni o pesantemente pretrattati e ricaduti più volte: risultati inimmaginabili solo pochi anni fa”.

La cellula leucemica non usa la stessa via energetica delle cellule sane, ma si crea una via alternativa, a cui mira questa strategia terapeutica, ecco perché la tossicità di questi farmaci è molto più gestibile di quella della chemioterapia. Si tratta, quindi, sempre di una terapia di precisione: non personalizzata, ma mirata a una via di segnale. “La combinazione crea una catastrofe energetica per la cellula malata: è come tirare giù l’interruttore del quadro generale invece che staccare le singole spine”, dice Martinelli: “Contemporaneamente, però, stiamo aggiungendo a questa combinazione altre medicine target e individualizzate che rendono ancora più efficace il trattamento. Al Centro di Meldola abbiamo diversi trial clinici in corso.

Contemporaneamente, ci siamo resi conto che probabilmente stiamo usando in modo eccessivo la combinazione: facciamo troppi cicli, troppo ravvicinati e forse con dosi eccessive di farmaci, indebolendo le difese immunitarie dei pazienti più fragili ed esponendolo così a un rischio di infezioni. Credo che nei prossimi mesi verrà infranto un altro dogma, con la dimostrazione che non servono tanti cicli”.

Le novità per la leucemia linfoblastica acuta

La ricerca scientifica è molto attiva in Italia, come sottolinea Sergio Amadori, presidente nazionale Ail: “In particolare il Gruppo cooperatore GIMEMA , nato da un’idea illuminata del professor Franco Mandelli per creare una rete di tutti i centri ematologici italiani, ha permesso di condurre studi che hanno rappresentato un punto di svolta nella terapia di alcune forme di tumori del sangue”. Un esempio riguarda la leucemia acuta linfoblastica Ph+, o linfoide acuta trattata con un programma chemio free, basato sull’impiego di cortisonici e un inibitore delle tirosin chinasi, dasatinib: “Lo studio, pubblicato recentemente, ha dimostrato che la combinazione dasatinib-corticosteroidi è in grado di consentire la remissione completa della malattia in oltre il 95% dei casi con una qualità delle remissioni indotte molto significativa”.

Un altro importante passo avanti è stato l’impiego di un anticorpo cosiddetto bispecifico, blinatumomab: dopo la fase iniziale di trattamento con dasatinib e corticosteroidi, i pazienti sono trattati con 2-5 cicli di blinatumomab che ha il compito di ridurre il più possibile la quantità di cellule leucemiche residue nell’organismo. “Questo protocollo di GIMEMA – conclude Amadori – senza chemioterapia e con blinatumomab, sta dando risultati talmente brillanti da diventare uno standard di cura per i pazienti con questa forma leucemica Ph+”.