Letto rotondo per gatti e cani cuscino tappetino divano

Caratteristiche:

1. Il letto può essere lavato in lavatrice o lavato a mano, puoi farlo facilmente. In aggiunta, per mantenere il peluche morbido liscio e soffice, puoi spesso asciugarlo nei giorni di sole.

2. Punto di colla Design inferiore antiscivolo, antiscivolo e durevole.

3. Realizzato in peluche lungo, super morbido e super caldo, vera cura morbida e liscia per la pelle dei tuoi animali domestici, il cotone PP di alta qualità rende i tuoi animali domestici un sonno buono e profondo.

4.Size da 40cm a 100cm, può essere per piccoli animali domestici dai gatti ai cani di taglia grande.

5.Consenti un errore di 3-5cm a causa della misurazione manuale, la dimensione si riferisce al diametro esterno del letto per animali domestici compreso il lungo peluche.

Dimensioni: (diametro esterno)

XL: diametro 80cm adatto per animali domestici meno di 25KG

L: diametro 70cm adatto per animali domestici meno di 18KG

M: diametro 60cm adatto per animali domestici inferiori a 9KG

S: diametro 50cm adatto per animali domestici inferiori a 5KG

XS: diametro 40cm adatto per animali domestici meno di 2.5KG