Letto per gatti e cani sacco a pelo caldo sonno con cuscino

Specifica:

Tipo: letto per gatti

Dimensioni: S 45x30cm

M 55x40cm

L 65x50cm

Materiale: panno

Pacchetto Contenct:1 pz x Cat bed

Design 2 In 1: cuccia per animali domestici e tappetino per animali domestici.

Design semichiuso, traspirante e confortevole, pulizia rimovibile

Realizzato in materiale di alta qualità e sicuro, durevole e affidabile per un uso a lungo termine

Con un simpatico cuscino che può essere utilizzato dai gatti per dormire e giocare

Super un design unico e unico della grotta, forma unica, soddisfa gli incantesimi naturali del gatto che gli piace perforare la grotta

Super un design unico e unico della grotta, forma unica, soddisfa gli incantesimi naturali del gatto che gli piace perforare la grotta

Realizzato in materiale di alta qualità e sicuro, durevole e affidabile per un uso a lungo termine

-Design della cabina Semi-chiuso, che rende l’animale domestico al sicuro, si adatta alle abitudini di vita dell’animale domestico e la forma è adatta per la vita domestica moderna.