Lettiera per Gatti Premium in Bentonite al Profumo di Borotalco – 10L, Confezione Singola

Descrizione Prodotto

Lifelong Lettiera per gatti, bentonite premium al profumo di borotalco 10L

Lettiera in bentonite pura e naturale: un’argilla con capacità assorbente del 450% che permette di eliminare liquidi e odori in pochi secondi. Dura più a lungo di altre lettiere: una confezione da 10 litri è sufficiente per un periodo di 6 settimane. La bentonite forma dei grumi compatti che non si sfaldano quando vengono raccolti con la paletta. Oltre a fornire un eccellente controllo degli odori, questa lettiera non si attacca alle zampe. Ideale per tutti i tipi di gatti.

Alto assorbimento – min. 450% Elevata capacità di aggregazione Altamente economica – Una confezione può essere utilizzata per 6 settimane Senza polveri

Assorbimento minimo del 450%: la pulizia quotidiana è necessaria per un rapido assorbimento

Controllo degli odori, elevata capacità legante

Uso molto economico, lunga durata. Una borsa può durare fino a 6 settimane

Questa lettiera per gatti non si attacca alle zampe del gatto, quindi non si diffonde all’esterno della lettiera del gatto

Non utilizzare per compostare o seppellire in giardino poiché le feci di gatto possono contenere batteri

Per motivi igienici, si consiglia l’uso di guanti monouso o di gomma quando si maneggia la lettiera per gatti e si pulisce il vassoio