Lettiera Eco Clean per Gatti 10 L – Agglomerante Biodegradabile, 100% Vegetale e Antiodore per Uso in WC

Descrizione Prodotto

ECO CLEAN – naturale, pratica e Bio-degradabile

Una lettiera naturale offre molti vantaggi, oltre a quelli legati allo smaltimento: essendo composta da ingredienti naturali e senza polvere fa sì che non vengano rilasciate sostanze potenzialmente nocive che, alla lunga, possono essere dannose per la salute del gatto. Le lettiere vegetali, inoltre, se ingerite accidentalmente non danno nessun tipo di problema al gatto e sono adatte sia ai cuccioli che agli adulti.

COME SI USA

Svuotare e lavare bene la vaschettaVersare il contenuto del sacco verificando che ci siano dai 5 ai 10 cm di prodotto. Se necessario riporvi sopra un escremento prelevato dalla precedente lettiera; l’animale vi riconoscerà il proprio odore e andrà a sporcare nella cassettaTogliere quotidianamente il “solido” con una paletta e rimescolare delicatamente la lettieraReintegrare con frequenza il prodotto asportato al fine di mantenere il livello costante

100% VEGETALE

ANTIODORE

EXTRA AGGLOMERANTE

SI GETTA NEL WC

4,2 su 5 stelle

1.413

4,2 su 5 stelle

1.413

4,1 su 5 stelle

7.804

4,3 su 5 stelle

1.478

4,2 su 5 stelle

109

4,2 su 5 stelle

109

17,50 €€17,50 16,99 €€16,99 10,29 €€10,29 11,15 €€11,15 17,50 €€17,50 19,99 €€19,99

Formati disponibili

6l – 10l – 20l – 45l 10l 6l – 10l – 20l 3,6l – 7,5l – 15l 10 kg 10 Kg

Composizione

Soia Soia Orzo Silicio Bentonite canadese Bentonite canadese

Agglomerante e Antiodore

✓

✓

✓

Antiodore

✓

✓

Bio-degradabile, si getta nel WC

✓

✓

✓

Profumazioni disponibili

Mela Verde Lavanda, Mela verde Eucalipto

Extra

Con Carboni Attivi anti-odore Disponibile anche con Probiotici

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 26 x 10 x 44 cm; 4,22 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 agosto 2015

Produttore ‏ : ‎ Croci

ASIN ‏ : ‎ B00XXM56T2

Numero modello articolo ‏ : ‎ C4025695

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Lettiera per gatti Eco Clean, dimensione 10L

SICURA E NATURALE: è prodotta esclusivamente con elementi naturali, a base di orzo, quindi ecologica e sicura per l’ambiente e per i tuoi animali

ANTIODORE: La lettiera Eco clean inibisce la formazione di ammoniaca, responsabile del cattivo odore

AGGLOMERANTE: L’azione agglomerante delle fibre vegetali trattiene i liquidi creando una palla compatta, facilmente rimovibile

SI ELIMINA NEL WC: è biodegradabile e si può gettare nel WC o nell’umido/compost casalingo