Lettiera Agglomerante per Gatti in Mais Senza Profumo – Marchio Amazon, 10L (Confezione da 1)

Descrizione Prodotto

Lifelong Lettiera di mais per gatti 10L

La lettiera per gatti in mais Lifelong è 100% naturale, priva di OGM e vegetale, ideale per tutti gatti. È biodegradabile, compostabile e può persino essere gettata nel water, per uno smaltimento facile e igienico. Questa lettiera di alta qualità assorbe ed elimina liquidi e odori in pochi secondi, formando grumi solidi e compatti che non si sfaldano né rimangono attaccati alle zampe del gatto, aiutando a mantenere la casa pulita e priva di cattivi odori.

Lettiera per gatti agglomerante naturale al 100% Controllo degli odori Alto assorbimento Scaricabile in fossa settica

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 43,1 x 29 x 10,7 cm; 6,76 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 giugno 2020

Produttore ‏ : ‎ Amazon EU Sarl

ASIN ‏ : ‎ B083VBYDM1

Numero modello articolo ‏ : ‎ 5400606995864

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

LETTIERA AGGLOMERANTE PER GATTI: Lettiera per gatti 100% naturale, agglomerante e altamente assorbente

A BASE VEGETALE: La lettiera per gatti Lifelong è a base di mais, priva di OGM, biodegradabile e compostabile

CONTROLLO DELL’ODORE: Con materiali di alta qualità che assorbono e bloccano i liquidi e l’umidità prima che si sviluppino gli odori

NON PROFUMATA: senza profumazione

ADATTA PER I CUCCIOLI: Adatto a gatti di qualsiasi tipo, età e dimensioni

SICURA PER LA FOSSA SETTICA: lettiera per gatti smaltibile nel WC, sicura per la fossa settica* a seconda delle leggi locali sullo smaltimento dei rifiuti

UTILIZZO: riempire la vaschetta con 5-6 cm di lettiera per gatti per consentire al gatto di scavare e per evitare che i grumi si attacchino al fondo. Ogni giorno, eliminare i grumi e aggiungere nuova lettiera igienica

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO: Non usare per il compost e non interrare nel giardino perché le feci del gatto possono contenere batteri. Per motivi igienici, si raccomanda di indossare guanti monouso o di gomma durante la manipolazione della lettiera sporca e il lavaggio della vaschetta

Un marchio Amazon