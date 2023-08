Lettiera agglomerante per gatti: come funziona, quando sceglierla

Il tuo amico a quattro zampe non vuole utilizzare la lettiera? Forse hai quella sbagliata. Vediamo insieme come funziona la lettiera agglomerante per gatti.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanto quest’ultimo sia pulito e quanto ci tenga alla pulizia degli oggetti che utilizza spesso, come per esempio della sua lettiera. Tuttavia non tutte le lettiere sono amate dai nostri amici pelosi e per questo potrebbero anche non utilizzarle.

È risaputo che i gatti in natura tendono a scavare per poi fare i propri bisogni e coprirli con la terra. Dato che anche i gatti domestici presentano tale istinto, sarebbe opportuno acquistare una lettera che possa far emergere tale istinto dal nostro felino. Vediamo insieme nel seguente articolo cos’è la lettiera agglomerante e come funziona.

Lettiera agglomerante per gatti: come funziona

È risaputo che i felini sono animali puliti, soprattutto quando devono fare i loro bisogni. Infatti in natura i gatti tendono a scavare nel terreno per poi urinare o defecare e coprire successivamente i bisogni con il terreno. Tale istinto è presente anche nei nostri amici a quattro zampe, per questo motivo la lettiera è indispensabile per i nostri animali domestici.

Tuttavia esistono diversi tipi di lettiera, ma solitamente, sebbene sia un tipo di lettiera non economica, spesso viene consigliata la lettiera agglomerante per gatti. Quest’ultima consiste in una sabbia contenente minerali tra cui la bentonite, un tipo di argilla rigonfiante.

Tale minerale infatti provoca l’aggregazione della sabbia nel momento in cui quest’ultima viene a contatto con il liquido, ossia l’urina del Micio. Tale caratteristica rende più semplice raccogliere la pipì del nostro amico peloso dalla lettiera e di conseguenza pulire meglio e più velocemente quest’ultima, infatti basta una semplice paletta.

Inoltre non resta alcun odore sgradevole nella lettiera, in quanto i granelli puliti sono separati da quelli sporchi. Tuttavia, sebbene efficace, tale lettiera non è consigliata per tutti i felini. Infatti non bisogna scegliere la lettiera agglomerante se abbiamo in casa gatti allergici o che hanno problemi respiratori, in quanto tale lettiera alza molta polvere.

Dove posizionare la lettiera agglomerante

Per far sì che il nostro amico a quattro zampe si senta a proprio agio nel momento in cui fa i bisogni, non è utile solo acquistare una lettiera che possa rispondere alle sue esigenze, ma è necessario collocare quest’ultima in un posto dove il Micio non si sente a disagio.

È molto importante è che la lettiera non si trovi dove il nostro amico peloso mangia abitualmente o dorme. Inoltre è necessario che il luogo dove posizioniamo la lettiera del gatto sia tranquillo e che non vi sia un abituale passaggio di persone, come per esempio corridoio o cucina.

Tuttavia è molto importante scegliere un luogo dove il nostro amico a quattro zampe possa avere facile accesso alla sua lettiera nel momento in cui ha bisogno, per questo motivo è consigliato posizionarla nel bagno.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza spazio nel bagno, è possibile posizionare la lettiera di Micio nella stanza degli ospiti o in qualsiasi altra stanza che abbia i requisiti descritti precedentemente. Ricordiamo infine, che è sempre importante, qualsiasi sia il tipo di lettiera che abbiamo acquistato per la nostra palla di pelo, tenere quest’ultima pulita.