Lettera preside Firenze, Valditara: "Non ho annunciato sanzioni"

“Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara postando l’intervista video in cui ha parlato anche del caso della preside di Firenze che ha scritto una lettera agli studenti in seguito agli scontri avvenuti in città.

Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No. https://t.co/LHj4yVS2SO — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) February 24, 2023

Le parole del ministro Valditara sono state oggetto di molte critiche. C’è chi ha chiesto le dimissioni e chi lo ha invitato ad andare in Aula a spiegare le sue parole.