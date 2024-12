Lettera di Striscia la Notizia, che sbugiarda Mariotto: “Non è come vuole farvi credere”

Ballando Con le Stelle è terminato per quest’anno, ma continua a far parlare di sé l’affaire Mariotto. Guillermo Mariotto, sulle pagine di Diva e Donna, ha criticato Valerio Staffelli, definendolo maleducato e insolente. Il giurato di Ballando ha anche accusato l’inviato di Striscia la Notizia di aver rotto il tapiro d’oro durante un episodio in cui era in sedia a rotelle a causa di una sciatica acuta, spiegando che non era in vena di scherzare. In risposta, la lettera scritta dal Tapiro d’oro ha replicato alle affermazioni di Mariotto, evidenziando come, nonostante fosse in sedia a rotelle, il giurato fosse riuscito a alzarsi in piedi al suo avvicinarsi.

Nella lettera, il Tapiro d’oro afferma di essere rimasto “attapirato” dalle dichiarazioni di Mariotto, rilevando che i fatti non sono andati come il giudice di Ballando ha descritto. Secondo la lettera, Mariotto ha anche aggredito un suo collaboratore con insulti e ha minacciato Staffelli. Il Tapiro racconta che, mentre passava dall’inviato alla mani di Mariotto, è stato colpito dalla portiera che il giurato ha chiuso con forza.

Inoltre, si afferma che Mariotto aveva dichiarato di essere arrivato in sedia a rotelle per problemi di sciatica. Tuttavia, il Tapiro ha testimoniato di averlo visto alzarsi e muoversi normalmente in almeno due occasioni: all’aeroporto di Fiumicino, dove ha visto Staffelli, e quando è uscito dallo studio di Ballando per andarsene in scooter. Questo solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di Mariotto riguardo alla sua condizione.

Infine, il Tapiro si chiede chi sia veramente maleducato, insolente e, con un tocco di sarcasmo, un po’ bugiardo. La lettera conclude ponendo un interrogativo su quale persona Mariotto volesse realmente offendere quando, in diretta su Rai, ha pronunciato un’espressione offensiva poco prima di entrare in studio. L’intera situazione mette in luce un acceso scambio di accuse e testimonianze contrastanti tra i protagonisti coinvolti.