Lettera di scuse del professor Addeo a Giorgia Meloni

Il professor Stefano Addeo ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche legate a un post sui social media in cui accostava la figlia della premier alla tragica sorte di Martina Carbonaro, assassinata dal suo ex fidanzato. Nella missiva, Addeo esprime il desiderio di incontrare Meloni per scusarsi di persona.

Addeo riconosce l’inadeguatezza delle sue parole, dichiarando: “Non c’è giustificazione possibile per le parole scritte. Mi assumo ogni responsabilità.” Afferma di non aver mai inteso augurare la morte a una bambina, definendo la frase infelice e inaccettabile, e sottolineando che non lo rappresenta né come uomo né come educatore.

Nella lettera, di cui il quotidiano Roma ha ottenuto una copia e che sarà pubblicata integralmente, Addeo condivide anche aspetti della sua vita personale, menzionando il suo rapporto con la madre anziana e il peso della sofferenza causata dalle sue parole. Conclude chiedendo perdono per il danno arrecato a Meloni e alla sua famiglia, in particolare per il coinvolgimento della figlia, che sostiene non avrebbe dovuto essere tirata in ballo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com