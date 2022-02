Stop agli slogan, è indispensabile una risposta concreta nei fatti più che nelle parole all’invasione russa in Ucraina. Lo chiedono in una lettera aperta al Governo italiano e a tutti i livelli politico amministrativi del Paese le associazioni ucraine in Italia sottolineando che ”gli interessi geopolitici, economici nonché energetici non possono prevalere e dire l’ultima quando di mezzo c’è la vita di decine di milioni di persone”.

”L’Ucraina, Stato europeo sovrano e democratico, è stata subdolamente invasa da parte di uno Stato caratterizzato ormai da una deriva assolutista e dittatoriale con mire chiaramente imperialistiche nelle parole della sua classe dirigente, ovvero la Federazione Russa di Putin – sottolineano le associazioni – Ciò ha riportato alla memoria i momenti più bui della storia del continente. Condanniamo senza alcuna esitazione l’operato di Putin, riconoscendo l’integrità territoriale della nostra Ucraina, il nostro diritto a un’esistenza pacifica e autodeterminata e la nostra storia e cultura. La popolazione ucraina chiede esclusivamente la pace nel proprio Paese. Le madri vogliono poter rivedere i propri figli, i mariti vogliono rivedere le mogli e i figli, e viceversa, i bambini vogliono tornare a giocare, come ogni bambino dovrebbe poter fare, e non rifugiarsi nelle stazioni delle metro a causa del rischio di attacchi aerei”.

”Alla luce della storica cooperazione e vicinanza tra i popoli ucraino e italiano e anche della forte presenza ucraina in Italia, che si è distinta negli anni per il suo contributo fondamentale allo sviluppo del Paese, chiediamo a tutti i livelli politici e amministrativi un’immediata e chiara presa di posizione – aggiungono – Questa non basta che si manifesti attraverso slogan e parole, senza dubbio necessarie, ma lungi dall’essere sufficienti per un ritiro delle forze di occupazione. Oltre al riconoscimento dell’integrità territoriale ucraina e la condanna dell’invasione, una risposta concreta, nei fatti più che nelle parole, è dunque indispensabile”.

Chiediamo l’isolamento economico russo, aiuto economico e umanitario

Le associazioni chiedono dunque ”l’isolamento economico russo con l’esclusione immediata dal sistema Swift, il congelamento degli asset finanziari, inaccessibilità al mercato economico e finanziario europeo da parte della Federazione Russa, sia ai più alti livelli finanziari comunitari, che a livello dei più modesti investimenti locali”, ”l’isolamento diplomatico russo, condizione necessaria per sedere a qualsivoglia tavolo di trattative deve essere un immediato e incondizionato ritiro delle forze militari dal nostro Paese”, il ”blocco della concessione di visti ai richiedenti russi”, il ”blocco della cooperazione con realtà russe sul territorio italiano; il ”blocco ai trasporti attraverso e verso la Federazione, incluso quello aereo”.

Le associazioni ucraine in Italia vorrebbero inoltre ”aiuto economico all’Ucraina” con ”sostegno economico diretto alle forze armate ucraine di difesa, sostegno alle realtà economiche, industriali e di filiera”. E ancora aiuto umanitario ”con l’accoglienza di eventuali profughi dal territorio ucraino, la cooperazione con agenzie e organizzazioni umanitarie al fine di aiutare la popolazione civile”.

”Gli interessi geopolitici, economici nonché energetici non possono prevalere e dire l’ultima quando di mezzo c’è la vita di decine di milioni di persone – concludono – Ogni tentennamento e tentativo di assecondare il regime delle forze d’invasione non è altro se non un colpo alla pace e alla democrazia in Europa e in tutto il mondo. Il popolo ucraino continuerà a resistere all’invasione, come sempre ha fatto nel corso della sua storia, al fine di poter tornare a vivere in pace sulla propria terra. Quello che vi chiediamo, in fondo, è che semplicemente venga riconosciuto il nostro diritto alla pace. Torneranno. Il cielo azzurro, e i campi di grano”.