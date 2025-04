Lettera alla Famiglia di Ilaria

Mark Samson, detenuto per l’omicidio di Ilaria Sula, desidera scrivere una lettera di scuse alla famiglia della ragazza, secondo quanto dichiarato dai suoi legali. Descritto come “provato” e “in lacrime ogni sera”, avrebbe chiesto alla madre di comunicare il suo rammarico. Accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento del cadavere, si dice pentito e sopraffatto dal dolore, cercando un modo per esprimere il suo perdono. Tuttavia, la famiglia di Ilaria chiede l’ergastolo per Samson. Nella sua ordinanza, il giudice lo ritrae come un individuo calcolatore e privo di rimorsi.

Nonostante le lacrime in carcere, durante le ricerche della vittima, Samson ha mostrato un comportamento “freddo e razionale”, mentendo agli amici e inviando messaggi fingendosi Ilaria per far credere che fosse ancora viva. Il giudice osserva che ciò indica un “forte autocontrollo”, evidenziando che la sua sofferenza attuale potrebbe essere dovuta alla solitudine e alla difficoltà di accettare la fine della loro relazione.

La famiglia di Ilaria, che non ha commentato le intenzioni di Samson, esprime un dolore profondo, e il padre ha richiesto con fermezza giustizia, invocando l’ergastolo e sostenendo che “marcisca in carcere”. L’avvocato dei genitori di Ilaria ha ribadito che, indipendentemente dall’esito del processo, per loro l’ergastolo è già stato emesso. Le parole del padre di Ilaria sottolineano la mancanza di possibilità di perdono, evidenziando l’inconciliabilità del loro dolore.