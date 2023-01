Letizia sull’omosessualità di Federico: “Le arrivavano mie chat con maschi, sapeva, ma forse le faceva comodo”

Federico Lauri ha fatto coming out a Verissimo, ma qual è stata la reazione di Letizia Porcu, la sua ex compagna nonché madre di sua figlia (concepita con inseminazione artificiale, ndr)?

E ancora:

“Quando gliel’ho detto qual è stata la sua reazione? Mi ha semplicemente detto ‘ ti rimarrò per sempre vicina’, per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia.

Poi però dopo ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”.