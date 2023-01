Letizia Porcu, l’ex di Federico Fashion Style sta con un musicista conosciuto

Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style, dopo la rottura si è rifatta una vita e da un mese circa sta con un altro uomo. “Molto diverso da me”, ha dichiarato il parrucchiere da Silvia Toffanin. Ed effettivamente lo è, dato che il nuovo amore di lei è Vincent Arena, musicista e produttore molto conosciuto nell’ambiente che ha recentemente prodotto anche il singolo di Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini.

Letizia Porcu e Vincent Arena stanno insieme da poco, ma Sophie Maelle Lauri – figlia avuta con inseminazione artificiale da Federico – l’ha già conosciuto. E questo non è granché piaciuto a lui che proprio da Silvia Toffanin se n’è un po’ lamentato.

Letizia Porcu, l’accusa di Federico Fashion Style: “Lei sapeva che ero gay”

“Lei lo sapeva da tempo che ero gay [prima che glielo dicessi tre anni fa, ndr] perché succedevano cose nel mentre” – ha dichiarato Federico Lauri a Silvia Toffanin – “Io, essendo un personaggio pubblico, ho la gente che parla. Magari mi scrivevo con qualcuno – cose soft, eh – e gli giravano gli screen a lei. Io mi giustificavo dicendo ‘mi hanno hackerato il profilo’ e lei mi rispondeva ‘ah sì ok’”. “Quando gliel’ho detto qual è stata la sua reazione? Mi ha semplicemente detto ‘ ti rimarrò per sempre vicina’, per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia.

Fino alle accuse.

“Poi però dopo ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”.

Al momento Letizia Porcu non ha mai commentato il coming out pubblico del suo ex.