Letizia Porcu commenta il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo

Letizia ha deciso di commentare il coming out che il suo ex compagno ha fatto a Verissimo

Sabato 21 gennaio su Canale 5 è andata in onda una puntata di Verissimo il cui protagonista assoluto è stato senza ombra di dubbio Federico Fashion Style. L’hairstylist ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per fare coming out, dichiarando dunque di amare persone del suo stesso sesso. Qualche ora l’ex compagna del parrucchiere più amato d’Italia, Letizia Porcu, ha deciso di commentare sulla sua pagina Instagram le parole del suo ex compagno.

Oltre ad ammettere di amare persone del suo stesso sesso, a Verissimo Federico Fashion Style ha parlato anche della sua ex compagna Letizia Porcu. Nel dettaglio, il parrucchiere ha affermato che la donna sapeva tutto da tre anni ma, nonostante ciò, ha deciso di rimanere al suo fianco e vivere sotto lo stesso tetto per il bene della loro bimba, la piccola Sophia Maelle.

L’hairstylist non ha speso di certo belle parole per Letizia, contro la quale si è espresso in questo modo:

Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perchè non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata.

Verissimo, la reazione di Letizia Porcu al coming out di Federico Fashion Style

In seguito alle parole di Federico Lauri in merito alla sua ex compagna, tutti sono stati in attesa di una qualche reazione da parte di Letizia Porcu. A riguardo c’è da dire che l’ex compagna di Federico Fashion Style ha deciso di non commentare le parole del suo ex compagno ma, qualche ora dopo l’intervista, ha condiviso sulla sua pagina Instagram qualcosa che non è di certo passato inosservato agli amanti del gossip.

Nel dettaglio, la donna ha pubblicato un’Instagram Stories che la ritrae insieme al suo nuovo compagno, il produttore musicale Vincent Arena. L’ex compagna di Federico ha deciso di mostrarsi serena e felice al fianco del suo nuovo amore.

Nonostante Letizia sia rimasta ancora in silenzio e non abbia commentato le parole che l’hairstylist ha speso su di lei, sono molti coloro che sperano in una replica ufficiale in qualche salotto televisivo.