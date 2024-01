Letizia Petris fa una confidenza a Paolo: “Ho paura, sono terrorizzata!”

In questi tre mesi e mezzo di Grande Fratello Letizia Petris ha sempre avuto un buon rapporto con Beatrice Luzzi (anche se in diverse occasioni l’ha criticata alle sue spalle), ma qualcosa si è rotto la scorsa settimana. Le due concorrenti hanno discusso e troncato ogni tipo di rapporto. La ragazza subito dopo la lite con la Luzzi, le ha detto chiaramente: “Fai come se non ci fossi e ignorami“. Durante la cena di capodanno la giovane gieffina ha anche detto ad Anita: “Vi prego andiamo avanti, facciamo come se non esistesse“.

Ieri pomeriggio Letizia Petris si è appartata con Paolo Masella e gli ha fatto una confidenza. La gieffina ha detto di volere molto bene a Beatrice, ma di aver paura di lei, addirittura il terrore che possa dire qualcosa per abbatterla.

“Poi quello che è successo e che continua a succedermi destabilizza. Guarda che io ci sto male Paul. Voglio bene sul serio alle persone e non lo faccio per finta. Per quanto ti potrà sembrare assurdo io a Bea voglio molto bene. E il fatto che lei si comporti.Quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto! Perché per quanto lei sia pungente, è una donna è una donna che io stimo, per la sua forza, per la dedizione che ha, per la forza che ha. Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica. Mi fa stare male e questo è verissimo.

È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa”.