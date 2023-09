Letizia Petris del Grande Fratello fa coming out: “Fidanzata un anno e mezzo con una donna”

Letizia Petris del Grande Fratello fa parte della comunità LGBT+ e nonostante online ne abbia parlato apertamente all’interno della Casa non ha ancora avuto modo di dirlo.

Proprio come Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini della scorsa edizione, anche Letizia Petris ha avuto una storia con una donna sottolineando però di preferire in generale l’universo maschile. Lo ha confessato a Casa Samsara in diretta su Twitch dove è stata un po’ punzecchiata dall’intervistatore: “Sei molto aperta con le donne vediamo. Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?”. Un quesito diretto al quale la gieffina ha risposto serenamente.

“Certo. Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello s3ssuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”.

Quando l’intervistatore le ha chiesto se preferisse stare con un uomo per il cactus (citofonare Rosy Chin), Letizia Petris ha sottolineato: “Sì, a livello s3ssuale è più soddisfacente“.

Ecco il video:

Che la Petris fosse una ragazza senza peli sulla lingua ce ne eravamo già accorti tempo fa, quando in un’altra diretta su Twitch aveva svelato una sua teoria sulle misure delle mani degli uomini.

Letizia del Samsara di Riccione al Grande Fratello: la sua teoria sugli uomini https://t.co/bJmRWFf65o #GF #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 4, 2023

FOTO | Endemol Shine Italy