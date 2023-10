Letizia Petris a rischio squalifica: la gieffina ha bestemmiato?

Nel corso delle ultime ore, Letizia Petris è finita nel mirino delle polemiche sui social. Il motivo? Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sembra che la protagonista del Grande Fratello abbia pronunciato una bestemmia. Alla luce di questo, sarebbe a rischio squalifica. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione del Grande Fratello non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più insistenti e, nel corso delle ultime ore, a finire al centro della cronaca rosa è stata Letizia Petris.

Pertanto, secondo quanto ipotizzato da numerosi telespettatori, la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, avrebbe bestemmiato in diretta. Nel dettaglio, la gieffina avrebbe pronunciato l’imprecazione a seguito di uno sfogo a cui si è lasciata andare per via di un’accesa lite con alcuni concorrenti della casa. Ma perché Letizia ha avuto una discussione con alcuni dei suoi inquilini?

Stando a quanto sostiene lei stessa, alcuni l’avrebbero presa in giro. Nonostante i gieffini nel tugurio hanno negato le accuse, Letizia ha continuato a sostenere la sua presa di posizione rendendosi protagonista di un duro sfogo, il quale poi si sarebbe concluso con una bestemmia. Attualmente, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto si tratta solo di ipotesi diffuse sui social dai telespettatori più attenti.

In ogni modo, se tale teoria fosse vera, è inevitabile che la diretta interessata rischi una squalifica immediata. Alla luce di questo, sarà compito della regia verificare attentamente l’audio della concorrente e prendere una drastica decisione, sempre nel caso in cui Letizia avesse veramente bestemmiato. Per scoprirlo, non ci resta che attendere la puntata di lunedì 2 ottobre 2023!