Letizia, la sua ex dopo il lutto di Beatrice: “Quella che ha fatto più schifo di tutti”

Nelle ore successive all’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello, Letizia Petris è finita al centro di una brutta polemica per alcuni suoi atteggiamenti. Probabilmente il pubblico si aspettava una reazione diversa, un’evidente dimostrazione di vicinanza a Beatrice Luzzi, che non c’è stata quasi da parte di nessuno (se non di 3 o 4 concorrenti). In particolare la Petris ha ricevuto molte critiche per aver detto che ‘un programma non si può mica fermare‘ e perché con Perla Vatiero si è augurata che il Grande Fratello organizzi qualche attività, perché “altrimenti qui dentro ci spar...”

Letizia Petris, l’intervento della sua ex fidanzata.

Alfonso Signorini – proprio come migliaia di telespettatori – è deluso dalle reazioni avute dai gieffini, soprattutto dalla loro mancanza di empatia e per questo ha scritto in un post quanto questo lo abbia lasciato senza parole. Proprio sotto al post Instagram di Signorini è apparso il commento di Nicole Conte, l’ex compagna della Petris: “Un applauso a Letizia! Che è l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto“. Nicole ha scritto questo perché la Petris anni fa ha perso suo padre e ancora piange per questa grande perdita.

Lunedì sarebbe bello se con un televoto flash regalassero al pubblico la possibilità di decidere se far rimanere dentro i concorrenti finiti al centro della polemica, così com’è stato fatto un anno fa con Ciacci o Elenoire Ferruzzi.

la ex di Letizia sotto il post di Alfonso, ci aveva proprio avvertiti. #grandefratello pic.twitter.com/NSbQ1UmqRM — 🦋ᴍɪᴍɪ (@mimita__0) January 3, 2024

