Letizia e Paolo, lui svela se c’è già stato qualcosa, le voci: “Oltre il bacio”

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Paolo Masella ha chiesto a Letizia Petris di parlare e le ha dato dei consigli. Il macellaio romano ha suggerito all’amica speciale di valutare bene se rimanere con il fidanzato che l’ha fatta soffrire, ma le ha anche detto di non farsi influenzare dalle opinioni degli altri concorrenti.

“Tu non ti devi far condizionare da me o da chi ti dice ‘Paolo è quello giusto mettiti con lui’. Tu sai che mi piaci e io apprezzo tutto di te e che non ti vedrei mai come un problema. Ma tu devi capire ciò che vuoi davvero. Decidi tutto e poi pensa se andare da Paolo o se restare sola e prenderti i tuoi spazi. A me interessa solo vederti felice. Medita, pensa a cosa ti fa stare meglio e poi agisci. Sai che mi trovi, io sono qui se tu mi vorrai”.

Letizia e Paolo, il bacio? Il commento di Masella.

Oggi Alex Schwazer ha chiesto a Paolo cosa ha intenzione di fare: “Ora come ti muoverai? Prima o poi capiterà, che ti ci metti insieme. Adesso il bacio. Cioè gli atteggiamenti sono belli e sono migliorati“.

Masella ha ammesso di essere pronto ad aspettare la Petris, con i suoi tempi: “Che la bacio? Può darsi, spero succeda. Io le ho detto che in questi giorni deve capire bene cosa vuole. Io non voglio che venga da me perché sono un rimpiazzo. Prende una decisione e poi viene da me, a me mi trova. Lei sa che mi piace tanto. La sua relazione è tossica e non va bene. Meglio che esce da sola piuttosto che stare in una storia di questa tipologia. Io le ho sconsigliato di tornare da lui. Non la fa sentire appagata, non le dà il giusto valore“.

Intanto Agent Beast su twitter ha rivelato che i due gieffini presto potrebbero andare oltre al bacio. Stando al profilo che anticipa spesso dinamiche e notizie sul GF, Letizia avrebbe confidato di essere pronta ad aprirsi con Paolo e lasciare il fidanzato.

E chissà se la concorrente ha già preso le misure delle mani di Paolo…