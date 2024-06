Letizia chiude con Garibaldi e lo smaschera: “Cosa ha fatto. Ecco la verità”

Letizia Petris finito il Grande Fratello ha mantenuto i rapporti buoni con (quasi) tutti. Quasi, perché – dopo aver chiuso con Beatrice Luzzi – ha interrotto anche con Giuseppe Garibaldi. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, come riporta anche IsaeChia.

“Io sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero” – ha esordito Letizia – “E’ scomparso, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno, aveva promesso sarebbe venuto alla mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d’accordo con gli altri inquilini. Ho aspettato mesi, ma a questo punto alzo le mani e va bene così. Non ho altro da dire su di lui, penso di essere l’unica ad aver sempre creduto in lui, nei suoi valori, nel suo modo di essere, di averlo tutelato, non ci sono video in cui io parlo di maniera brutta di Giuseppe è sempre stato un grande amico, un bravo ragazzo una grandissima persona lo è ancora, ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così”.