Mentre lava i pantaloni scopre che l’etichetta è “sessista”. Gli è bastato rivoltarli per metterli in lavatrice per notare che sul lembo di stoffa in cui sono riportate le istruzioni per il lavaggio la scritta: “Give it to your woman”, ossia “Dalli alla tua donna”. Come dire, lavare è un problema che il maschio non deve neppure porsi. Lui è Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, che quasi incredulo ha subito parlato della sua scoperta in un post su Facebook: “Ho acquistato questo paio di pantaloni, non tanto tempo fa , prodotti da un’azienda italiana. Solo al primo lavaggio mi sono reso conto di questa etichetta e della scritta che riportava. Sul momento ero un po’ incredulo, poi quando ho elaborato la cosa ho realizzato che quella frase rappresenta gli stereotipi che cerchiamo di combattere ogni giorno. Ho denunciato l’accaduto su Facebook e tra i tanti commenti c’è stato qualcuno che ha pensato all’ironia: l’uomo non è in grado di lavarsi i pantaloni quindi ci deve pensare la donna”.

Ma il sindaco di Certaldo non la pensa così. “Secondo me l’unica interpretazione è quella di un profondo stereotipo di ruoli. Tra le tante visualizzazioni c’è stata quella del coordinamento delle Donne Democratiche che hanno aperto la loro battaglia scrivendo subito all’azienda. Quest’ultima ha subito fatto un mea culpa dicendo che l’etichetta era assolutamente fuori luogo e si sarebbe immediatamente mobilitata per fare cambiare la scritta sulle nuove produzioni”.

La presidente del gruppo delle Donne Democratiche della Toscana è Tania Cintelli: “Avevamo visto il post di Cucini – spiega – e come conferenza delle Donne abbiamo pensato di fare da cassa di risonanza, denunciando una modalità di scrivere un’etichetta stereotipata, fuori luogo e tempo”. Infine il sindaco Cucini: “Anche se queste non sono le grandi rivoluzioni penso che si debba partire dalle piccole cose se veramente si vuole cambiare qualcosa di ancora troppo grande”