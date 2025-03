LetExpo: Fort (Coopservice), ‘Un prezioso momento di dialogo’

Da molti anni, la nostra compagnia fornisce servizi al settore della supply chain, offrendo soluzioni a valore aggiunto alle aziende che operano nel campo della logistica e dei trasporti. Queste aziende devono affrontare normative e sfide importanti e siamo attrezzati per gestire e analizzare i rischi associati a questo settore. Per questo motivo, abbiamo deciso di partecipare a eventi come LetExpo, dove possiamo interagire direttamente con altri professionisti del settore, scambiare idee e lavorare insieme per risolvere i problemi quotidiani. Sabino Fort, direttore commerciale dell’Istituto di Vigilanza Coopservice Spa, ha espresso l’importanza di tali manifestazioni, che offrono l’opportunità di confrontarsi su temi rilevanti, come le dinamiche geopolitiche attuali e la sostenibilità ambientale, economica e sociale. LetExpo rappresenta un’importante piattaforma fieristica per il settore dei trasporti e della logistica, permettendo di discutere soluzioni innovative e strategie per affrontare le sfide contemporanee. La partecipazione attiva a queste iniziative è fondamentale per rimanere aggiornati e per migliorare i servizi offerti alle aziende del settore.