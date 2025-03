LetExpo 2025: Di Blasio, “Insieme per Soluzioni Comune nel Rispetto della Competizione”

Il valore aggiunto consiste nell’unirsi per offrire soluzioni comuni, rispettando la competizione in alcuni settori. Si pone attenzione agli aspetti che uniscono, come l’efficienza, la sostenibilità, la digitalizzazione e la riduzione delle emissioni. Le politiche attuate derivano da quelle comunitarie, ma in Veneto vengono affrontate in modo congiunto. Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità portuale di Venezia e Chioggia, ha espresso tali concetti durante l’evento “La logistica veneta” al Transport Logistics di Monaco, in concomitanza con l’inaugurazione di LetExpo, la fiera dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibile, promossa da Alis.