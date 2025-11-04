LETBE e i suoi Animali Meccanici rivoluzionano il mercato europeo

All’EICMA di Milano, il brand motociclistico cinese LETBE ha sorpreso tutti presentando la sua linea di “Animali Meccanici” con lo slogan “Rompi gli schemi, non accontentarti mai”. Questa iniziativa non è solo un lancio di prodotti, ma una vera e propria affermazione nel mondo delle motociclette.

LETBE è parte di Haojin Group, uno dei maggiori esportatori di motociclette in Cina, con 25 anni di esperienza e una capacità produttiva annua di 1 milione di unità, vendute in oltre 60 paesi. La gamma di motociclette presentata si estende da 125 cc a 700 cc ed è conforme agli standard Euro 5+, dimostrando solidità tecnica e prontezza per il mercato globale.

A differenza di altri marchi cinesi, LETBE punta su un design originale e un forte legame emotivo con il consumatore. Questo approccio è in linea con il concetto di “animale domestico meccanico” nel motociclismo, che trasforma l’atto di guidare in una forma di espressione di stile di vita.

Tra i nuovi modelli del 2026 troviamo VELOCITY, uno scooter urbano disponibile in versioni da 125 cc e 200 cc, caratterizzato da freni a disco, ABS, illuminazione LED, e un’altezza della sella di 800 mm. MECHA, disponibile in varianti da 125 cc a 200 cc, si distingue per un design ispirato al mondo cyber, senza chiave per accensione e apertura dei compartimenti. FLYGON, infine, offre versatilità con tre motorizzazioni e un look audace, ideale per varie condizioni di guida.

LETBE prevede di ampliare la sua gamma europea nel 2026, introducendo modelli diversificati e intelligenti, rispondendo così al desiderio di individualità dei motociclisti e promuovendo una nuova cultura motociclistica. Con il motto “Rompi gli schemi, non accontentarti mai”, il brand sta attirando l’attenzione dei giovani motociclisti europei.