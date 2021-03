L’Estetista Cinica diventa una Barbie: Cristina Fogazzi, l’imprenditrice bresciana che ha creato il marchio Veralab partendo da una start-up, è la Role Model Barbie per l’Italia. La bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze è stata annunciata in occasione della Giornata della donna del prossimo 8 marzo nell’ambito del progetto che da anni vede Barbie promuovere modelli reali di empowerment con l’obiettivo di ispirare l’infinito potenziale che c’è in ogni bambina.

È stata la stessa Fogazzi a presentare la bambola a lei dedicata ai quasi 800mila follower di Estetistacinica su Instagram, postando un breve video che la mostra insieme al suo alter ego in versione Barbie alla fontana di Trevi: “Puoi essere tutto quello che vuoi. Io un sogno così nemmeno mi ero azzardata a farlo. La vita mi ha stupito talmente tante volte che sento solo di dire grazie – ha scritto, rivolgendosi in particolare alle donne che la seguono – Il mio desiderio di oggi è che davvero tutte possiamo essere sempre esattamente quello che vogliamo, libere dal ruolo in cui spesso ci hanno messo nostro malgrado”.

Partendo dal suo blog, Fogazzi è riuscita a creare in poco tempo un’impresa nel settore del beauty che ha chiuso il 2020 con un fatturato di 50 milioni di euro e a diventare un punto di riferimento sul web: oltre alla seguitissima pagina Instagram, ne ha una da oltre 300mila follower su Facebook, un canale Youtube e una piattaforma di e-commerce, a cui si aggiungono un flagship store nel cuore di Milano e una serie di corner shop. “La libertà è qualcosa che si conquista insieme e se un’estetista che diventa la bambola più famosa del mondo è un pezzetto di strada verso la libertà io sono felice ed onorata di essere quell’estetista – si legge ancora sulla pagina Estetistacinica – Grazie a Barbie per la scelta coraggiosa, grazie per aver scommesso su di me”.

L’imprenditrice è particolarmente orgogliosa del riconoscimento ricevuto perché “le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare se stesse, a prescindere da qualunque modello”. E lei è stata scelta proprio per la forza, l’intraprendenza e la determinazione che le hanno consentito di inseguire il suo sogno, realizzandolo con coraggio e spronando così le donne a sognare di più, senza farsi condizionare da fattori esterni. Inoltre Barbie e Cristina Fogazzi, in collaborazione con l’associazione “Bet She Can”, uniranno le loro forze per un progetto benefico incentrato sulla rimozione delle “etichette” e degli stereotipi di genere che colpiscono bambini e bambine fin dai primi anni della loro vita.