L’estate nei tuoi occhi 3: Nuove avventure a Parigi

Gli ultimi tre episodi della stagione finale de “L’estate nei tuoi occhi” saranno disponibili su Prime Video a partire dal 3 settembre. Un nuovo trailer offre un’anteprima delle avventure che attendono Belly Conklin.

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale che mostra una svolta significativa per Belly, la protagonista che si confronta con due opposti amori: Conrad e Jeremiah. Dopo aver vissuto un addio doloroso al matrimonio con Jeremiah e una confessione tardiva da parte di Conrad, Belly decide di trasferirsi in Francia per un semestre. Mentre sorvola l’oceano, riflette sulla sua vita e sui legami che ha lasciato indietro, pronti a scoprirsi lontano da ciò che conosce.

In Francia, Belly inizia a stringere nuove amicizie con personaggi come Corinna Brown, Fernando Cattori, Isaline Prevost Radeff e Jahz Armando, che diventeranno figure importanti nella sua vita parigina. Il trailer mostra anche il ritorno della sua migliore amica Taylor, che la raggiunge. Tuttavia, quando Belly sembra trovare un nuovo equilibrio, riceve una lettera da Conrad che riapre questioni irrisolte.

Il gran finale è previsto in tre appuntamenti: il 3, 10 e 17 settembre. La serie, adattata dalla trilogia di Jenny Han, ha ottenuto un grande successo, collezionando oltre 25 milioni di spettatori nella prima settimana della terza stagione, rendendola una delle più seguite su Prime Video. Con la sua narrazione di crescita e amore, “L’estate nei tuoi occhi” continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.